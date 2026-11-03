"Gate Of Clouds" sanatseverlere sunuldu

Acarlar Şirketler Topluluğu, sanatı gündelik yaşamın bir parçası haline getirme ve kamusal alanlarda sanatla kurulan ilişkiyi güçlendirme vizyonu doğrultusunda önemli bir projeye imza attı. Çağdaş heykel sanatının uluslararası alanda tanınan isimlerinden Seçkin Pirim’in “GATE OF CLOUDS” adlı eseri, Acarkent Coliseum Meydanı’nda düzenlenen açılışla sanatseverlerle buluştu. Sanatçının Gate serisi kapsamında ürettiği “GATE OF CLOUDS”, Pirim’in paslanmaz çelik kullanarak gerçekleştirdiği ilk eser olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 9-9,5 aylık titiz bir üretim sürecinin ardından tamamlanan heykel, sanatçının malzeme, form ve mekân arasındaki ilişkiye odaklanan özgün yaklaşımını yansıtıyor. Paslanmaz çeliğin güçlü ve yansıtıcı karakterini heykelin katmanlı form diliyle buluşturan eser, Acarkent Coliseum Meydanı'nın mimari dokusuna çağdaş bir sanat perspektifi kazandırıyor. Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Funda Acar, projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Seçkin Pirim gibi uluslararası ölçekte değer üreten bir sanatçının eserini Acarkent Coliseum Meydanı’nda sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ‘GATE OF CLOUDS’, sanatçının paslanmaz çelik kullanarak ürettiği ilk eser olması bakımından bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Böylesine özel ve emek yoğun bir eserin meydanımızda hayat bulması, bizim için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı.’’ dedi. Sanatçı Seçkin Pirim ise eserin mekanla kurduğu ilişkiye ilişkin “Acarkent Coliseum Meydanı’nda olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bir heykeli ya da sanat yapıtını var eden en önemli unsurlardan biri, içinde bulunduğu mekândır. Eser, yer aldığı alanla kurduğu ilişki üzerinden yeni bir anlam kazanır; mekân da sanat yapıtıyla birlikte dönüşür. ‘GATE OF CLOUDS’, Gate serisi kapsamında ürettiğim bir eser. Bu çalışmada paslanmaz çeliğin malzeme özelliklerini serinin biçimsel yaklaşımıyla bir araya getirdim. Eserin yaklaşık 9,5 aylık üretim sürecinin ardından bu meydanda yerini alması benim için çok değerli. Buradan geçen insanların eseri kendi bakış açılarıyla keşfetmelerini, onunla farklı ilişkiler kurmalarını ve gündelik hayatlarının içinde sanatla karşılaşmalarını diliyorum.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Onur AYDIN