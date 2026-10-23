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Veda öncesi anlamlı bağış...

İstanbul Modern'deki "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi 22 Kasım'da sona ererken, sanatçının 1998 tarihli "Ariadne auf Naxos (Otoportre)" adlı eseri İstanbul Modern Koleksiyonu'na bağışlandı.

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 09:19
Veda öncesi anlamlı bağış...
SEMİHA BERKSOY, OYA ECZACIBAŞI
SEMİHA BERKSOY, OYA ECZACIBAŞI
GENEL
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Veda öncesi anlamlı bağış...
SEMİHA BERKSOY, OYA ECZACIBAŞI
SEMİHA BERKSOY, OYA ECZACIBAŞI
GENEL
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI

İstanbul Modern’in Flormar sponsorluğunda hayata geçirdiği “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi, 22 Kasım 2026 tarihinde sona eriyor. Kapanışına yaklaşan sergi, sanatçının kızı, tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un katılımıyla gerçekleştirilen özel turda anlamlı bir bağış duyurusuna da ev sahipliği yaptı. Semiha Berksoy’un özgün çarşaf resimleri serisinden 1998 tarihli “Ariadne auf Naxos (Otoportre)” adlı yapıtın İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışlanacağı açıklandı. Sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinemadan edebiyata uzanan geniş bir seçkiyle Semiha Berksoy’un 70 yılı aşan üretimini bir araya getiren “Tüm Renklerin Aryası”, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Serginin süresi 22 Kasım’a kadar uzatılırken, kapanışına kadar 650 bin sanatseveri ağırlaması bekleniyor. Tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy, sergide yer alan seçili yapıtlar eşliğinde özel bir tur gerçekleştirerek annesi Semiha Berksoy’un yaşamı, üretimi ve çok yönlü sanat pratiğine dair bilgi verdi. Turun ardından, sanatçının çarşaf resimleri serisinden “Ariadne auf Naxos (Otoportre)” adlı yapıtın İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışlanacağı duyuruldu.

“Sanatçıların ve ailelerinin müzemize duyduğu güven en büyük gücümüz”

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sergiye gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye sanatının öncü kadınlarından Semiha Berksoy’un çok yönlü sanat pratiğini İstanbul Modern’de kapsamlı bir sergiyle görünür kılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergimizin kapanışına yaklaşırken, sanatçının yaratıcı dünyasını ve özgün malzeme kullanımını yansıtan bir yapıtının daha koleksiyonumuza dahil edilecek olması, bu sergiyi bizim için daha da özel kılıyor. Bir sanatçının farklı dönemlerini, üretim biçimlerini ve sanat anlayışını yansıtan yapıtlarının müze koleksiyonlarında bir arada bulunması, o sanatçının üretiminin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Zeliha Berksoy’un bu değerli bağışıyla Semiha Berksoy’un sanatından bir yapıtı daha koleksiyonumuzda geleceğe taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatçıların ve ailelerinin müzemize duyduğu güven, koleksiyonumuzun gelişmesi ve Türkiye sanatının belleğinin korunması açısından en kıymetli dayanaklarımızdan biri.”

Onur AYDIN

Ariadne auf Naxos (Otoportre) Semiha Berksoy İstanbul Modern
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