Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi

Türk Resim Sanatı’nın yaşayan en önemli temsilcisi Devrim Erbil, kendisiyle özdeşleşen çizgilerini, kendi söylemiyle Bodrum’da sanatseverlerin seyrine sundu. Touch Sanat Galerisi Hebil'de 'İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırlayan Devrim Erbil'in sergi davetine Touch Sanat Galerisi Kurucularından İnci Aytaç ve Ferda Bakay Saka ev sahipliği yaptı. Yağlıboya resimler, ahşap rölyefler, el dokuması kilim ve halıların bulunduğu serginin odak noktasını Bodrum, Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve Haydarpaşa gibi coğrafi ve tarihi İstanbul simgeleri oluşturuyor. Sanatseverlerin dikkatini çeken sergiye Murat Pilevneli, Nuri Develi, Zafer Kozanoğlu gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri ziyaret etti.

Onur AYDIN