Doldurma bırak anı yaşa, kendini doldurma

Uzun süredir dilimde Hande Yener’in “Doldurma bırak anı yaşa, kendini doldurma” diye diye albüme adı verdiği “Carpe Diem” şarkısı var.

Ve neredeyse hiç atlamadan tüm albüm dilime dolandı…

Meğer ne çok özlemişim Hande Yener şarkıları dinlemeyi. Doyamıyorum…

“Aşk Sandım”dan giriyor, “Başka Dudaklar”dan çıkıyorum. Hatta “Unuta unuta atıyorum buluta” diyerek “Bulut”a kilitleniyorum.

Ve dinledikçe “İşte bu diyorum… İşte bu…”

Çünkü Hande Yener söyleyince hele de, güzel şarkılar seslendirince, tadına doyulmuyor.

Evet bir dönem en çok eleştirenlerin başındaydım Hande Yener’i.

Tarz değişikliği yaptığı müziği ile ilgili.

Eleştirdim, kızdım, bir dönem ara ara yaptıklarını sevmedim.

Bir gazeteci olarak değil, Hande Yener’in çok iyi bir dinleyicisi olarak.

Hatta “Hande Yener bu şarkılar yerine, geçmişteki şarkıları gibi yapsa günümüz müzik dünyasında birçok kişi olmazdı” dedim.

Hatta “Hande Yener kapı gıcırtısında şarkı söyler. O kadar iyi yorumcu. Bunları bile bile neden yapıyor bunları” da dedim.

Hatta, “Bu kadar tarz değişikliğine bile gerek yok. Siyah bir fon önünde şarkı söylese yine izlettirir, dinlettirir” de dedim.

Kısacası çok şey söyledim.

Ama şimdi dönüp baktığımda görüyorum ki, Hande Yener kendi deneyimleri, sınırlarını zorladı… Yapabileceklerini gösterdi.

Tam da aslında yıllardır bizim de bildiğimiz Hande Yener’i ortaya koydu.

Ve işte şimdi günümüzde güzel şarkıların zor çıktığı dönemde de şahane bir albüm ile çıka geldi.

Bir kere albüm ciddi bir bütünlük içinde ve bir hikayesi var.

Bu hikaye yaratılırken de, özgür çalışılmış.

Ciddi ciddi hissediliyor.

Albümün genelini çok sevdim.

Fakat en çok sevdiğim üç şarkı şöyle:

1-Carpe Diem

2-Aşk Sandım

3-Senden Çok

HANDE'NİN 'CARPE DİEM’ STİLİ

Hande Yener, müzik dünyasında tarzıyla en dikkat çeken isimlerin başında gelir.

Her albümü ve hatta her klibi için özenle çalıştı şimdiye Geçmişte hatırlıyorum sadece tek bir klibinde giyeceği kıyafetleri giymek yurt dışında ciddi alışveriş mesaisi harcadığını.

Bu albüm içinde İtalyan moda editörü Gabriele Papi yapmış.

Albüm kapağı çok iyi ve tarzdı.

Tam da Hande Yener farkını hissettiriyordu.

Şarkıları dinledikçe styling daha da bütünleşiyor.

Bu nasıl bir vicdansızlıktır

Saat kaçta yatarsam yatayım, erken kalkarım.

Önceki gün de yani Cumartesi sabahı erkenden uyandım.

Her sabah olduğu gibi kahvemi yaptım.

Oh mis gibi koktu kahvemiz.

Günün en en sevdiğim anı.

En en keyif aldığım anı.

Bu anı yaşamak için direk sosyal medyaya da bakmıyorum. Çünkü uyanır uyanmaz gördüğüm kötü haberler yüzünden günüm korkunç kötü başlıyor.

O yüzden biraz oyalanıyorum.

Sessizliğin ve kahvenin kokusunu dinliyorum.

Kahvemi aldım, koltuğa oturdum, bacaklarımı uzattım.

Elime kumandayı aldım.

Kanallarda dolaşıyorum.

Her hangi bir haber kanalına denk geldim.

O an gördüğüm görüntü karşısında o saniye aldığım keyiften utandım.

Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından gece yarısı füze saldırısı düzenlenmiş.

Düşünün gece yatağınıza yatıyorsunuz. Uyurken füze saldırısı gerçekleşiyor. Bu nasıl bir vicdansızlık.

Bu nasıl korkunçluktur.

Evler yıkılmış.

İnsanlar perişan.

Çocuklar ağlıyor.

Ah çirkin Dünya…

Acımasız insanların dünyası korkunç.

O an aldığım keyif bir yana aldığım nefesten utandım….

O kahve de sessizlikte çok acı geldi çok…

Azerbaycanlı kardeşlerimize uğradığı bu hain saldırıyı herkes şiddetle kınamalı. Hem de şiddetle...