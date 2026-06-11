Hakko ve sevgilisinin hedef talimi...

İş insanı Allan Hakko ile güzel oyuncu Pelin Uluksar, ilişkilerini dolu dizgin sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tarabya’da dostlarıyla keyifli bir akşam yemeğinde görüntülenen ikili, bu kez soluğu açık hava atış poligonunda aldı. Sosyal medyada paylaşılan karelerde, çiftin atış sporuna olan merakı ve profesyonel hazırlığı dikkat çekti. Kulaklık ve koruyucu gözlük gibi güvenlik önlemlerini ihmal etmeyen ikiliden Pelin Uluksar’ın, elindeki silahla hedefe kilitlendiği anlar büyük beğeni topladı. Güzel oyuncunun poligon tarzı ve atış sırasındaki konsantrasyonu dikkat çekerken, sevgilisi Allan Hakko’nun da ona eşlik ederek destek olduğu görüldü. Açık havada, güneşli bir günde gerçekleşen atış taliminin ardından ünlü çift, yan yana verdikleri samimi pozla günün anısını ölümsüzleştirdi. İlişkilerini genellikle basından ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin bu heyecan dolu ve neşeli halleri, hayranları tarafından "Aşkları hedefi tam on ikiden vurdu" yorumlarının yapılmasına neden oldu.