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Ablasının anısını "Cucu" ile yaşatacak

Begüm Karamahmutoğlu, 2023 yılında vefat eden ablası Burcu Hanif’in anısını yaşatmak için "Cucu" adını verdiği anlamlı bir takı koleksiyonu çıkardı. TOG Bazar'da görücüye çıkan tasarımlar, Hanif'in deniz tutkusundan ilham alıyor.

Giriş: 12 Haziran 2026 Cuma 09:43 Güncelleme: 12 Haziran 2026 Cuma 12:55
Ablasının anısını "Cucu" ile yaşatacak

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Begüm Karamahmutoğlu, 2023 yılında kaybettiği ablası Burcu Hanif’in anısını yaşatmak ve onun adını ölümsüzleştirmek adına anlamlı bir projeye imza attı. Karamahmutoğlu, yakın çevresinin ablasına hitap ettiği lakaptan esinlenerek "Cucu" adını verdiği takı tasarımlarını hayata geçirdi. Yeni tasarımlarıyla sosyal sorumluluk projelerine destek veren TOG Bazar’da görücüye çıkaran Begüm Karamahmutoğlu, standında ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikte heyecanını ve duygularını paylaşan Karamahmutoğlu, özel günün felsefesini şu sözlerle özetledi: "Çok güzel markalarla bir aradayız. Bizim için buranın anlamı çok büyük; çünkü 'Her alışveriş bir umut' diyerek yola çıktık." Markanın ilk koleksiyonu için tasarımcı Batya Kebudi ile özel bir iş birliğine gidildi. Koleksiyonun ilham kaynağı ise Burcu Hanif'in deniz tutkusu oldu. Ablasının İzmirli olması sebebiyle denize büyük bir bağ duyduğunu belirten Karamahmutoğlu, tasarımların arkasındaki hikayeyi şu sözlerle aktardı:Denizi ve deniz kokusunu hatırlatan özel tasarımlar. Ablasının kaybının ardından onun adını böylesine naif ve yardımsever bir projeyle yaşatmaktan gurur duyduğunu ifade eden Begüm Karamahmutoğlu, açıklamasını duygusal sözlerle noktaladı: "Ablama yakın çevresi hep 'Cucu' derdi. Ablamı 2018'de kaybettik. İzmirli olduğumuz için denize çok düşkündü; onu yad etmek için deniz kabuğu motifini düşündük. Umarım o da bizi görüyor ve duyuyordur. "Hem tasarımlarıyla göz dolduran hem de taşıdığı derin anlamla kalplere dokunan "Cucu", takıseverlerden ve cemiyet hayatından büyük beğeni topladı.

Hakan YAĞCI

Begüm Karamahmutoğlu Burcu Hanif Cucu

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