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54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşti.

Giriş: 12 Haziran 2026 Cuma 10:07 Güncelleme: 12 Haziran 2026 Cuma 10:44
54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni 11 Haziran Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende, festival sponsoru Borusan Holding adına Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın’a teşekkür plaketi sunuldu. Açılış töreninde, festivalin bu yılki Onur Ödülü besteci Turgay Erdener’e İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi. Törende 2025 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç orkestra şefi, besteci ve keman sanatçısı Kerem Tunçer’e takdim edildi. Genç müzisyene ödülünü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalin açış konuşmasında, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, 1973 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu köklü festivali, bu yıl; Ânın İçinde; temasıyla izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Zamanla ve yaşamla derin bir bağ kurmamızı sağlayan klasik müziğin birbirinden nitelikli 22 konserin yanı sıra heyecan verici atölyeler ve söyleşilerle kutlanacağı, üç dünya prömiyerine evsahipliği yapacak festivalimiz, Atatürk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gibi şehrin önemli konser salonlarından Yıldız Parkı ve Yoğurtçu Parkı gibi açık, kamusal alanlara ve Kapalıçarşı gibi tarihle nefes alan mekânlara uzanacak. Bir festival daha kapılarını on binlerce izleyicisine açmak için hazırlanırken çalışmalarımıza inancını ortaya koyan kurum, kuruluş ve kişilere de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve festivale katkı sunan diğer kamu kurumlarına; ilk notadan beri yanımızda olan festival sponsorumuz Borusan Holding başta olmak üzere sanata kaynak ayırarak destekçilerimiz arasında yer alan özel kuruluşlara ve kişilere, Lale Kart üyelerimize ve tüm izleyicilerimize, yaşamın her anına anlam katan bestecilere ve müzisyenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.

Çetin KAN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 54. İstanbul Müzik Festivali

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