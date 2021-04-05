Esin Övet
Esin Övet
05 Nisan 2021 Pazartesi

Evet aşı oldum ama yaştan değil
03 Nisan 2021 Cumartesi

Kanla beslenilen meşhur yıllar
01 Nisan 2021 Perşembe

Bodrum-Alaçatı’dan son havadisler
29 Mart 2021 Pazartesi

Hadise’nin sesini taklit etmek
26 Mart 2021 Cuma

Ruh eşinizi bulmak için o testi yaptırır mıydınız?
24 Mart 2021 Çarşamba

Yeni normalde mekanlardaki durum
23 Mart 2021 Salı

Hayriye ve Nur’un babası İstanbul’a gelirse
22 Mart 2021 Pazartesi

Takipçilerimden korkuyorum
17 Mart 2021 Çarşamba

Meğer ne çok rahatsız olan varmış
15 Mart 2021 Pazartesi

Biraz ses ayarı lütfen
12 Mart 2021 Cuma

Alo anacağım sen neden dadı, aşçı, şoför istemedin?
09 Mart 2021 Salı

Kadınlar Günü kutlama gününe döndü
08 Mart 2021 Pazartesi

65 günde 67 kadın
04 Mart 2021 Perşembe

Gerçekten ilk gün ne heyecanlıydı
02 Mart 2021 Salı

Nükhet Duru’nun “Retrospektifi” geliyor
01 Mart 2021 Pazartesi

Vasiyet hazırlasa ne olacak?
24 Şubat 2021 Çarşamba

Filtreli mi filtresiz mi?
23 Şubat 2021 Salı

Zeki Müren öldü ama bu tiplerden yine de kurtulamadı
22 Şubat 2021 Pazartesi

Yeni moda aşkını göklere yazdırmak
19 Şubat 2021 Cuma

Aleyna’dan saçmalar devam ediyor