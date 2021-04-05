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Güncel
Davetler
Caddeler
Haftanın Şıkları
Moda
Tatil
Söyleşi
Jet Set
Magazin Hattı
Yazarlar
Galeri
Video
Esin Övet
05 Nisan 2021 Pazartesi
Evet aşı oldum ama yaştan değil
DEVAMI
03 Nisan 2021 Cumartesi
Kanla beslenilen meşhur yıllar
DEVAMI
01 Nisan 2021 Perşembe
Bodrum-Alaçatı’dan son havadisler
DEVAMI
29 Mart 2021 Pazartesi
Hadise’nin sesini taklit etmek
DEVAMI
26 Mart 2021 Cuma
Ruh eşinizi bulmak için o testi yaptırır mıydınız?
DEVAMI
24 Mart 2021 Çarşamba
Yeni normalde mekanlardaki durum
DEVAMI
23 Mart 2021 Salı
Hayriye ve Nur’un babası İstanbul’a gelirse
DEVAMI
22 Mart 2021 Pazartesi
Takipçilerimden korkuyorum
DEVAMI
17 Mart 2021 Çarşamba
Meğer ne çok rahatsız olan varmış
DEVAMI
15 Mart 2021 Pazartesi
Biraz ses ayarı lütfen
DEVAMI
12 Mart 2021 Cuma
Alo anacağım sen neden dadı, aşçı, şoför istemedin?
DEVAMI
09 Mart 2021 Salı
Kadınlar Günü kutlama gününe döndü
DEVAMI
08 Mart 2021 Pazartesi
65 günde 67 kadın
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04 Mart 2021 Perşembe
Gerçekten ilk gün ne heyecanlıydı
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02 Mart 2021 Salı
Nükhet Duru’nun “Retrospektifi” geliyor
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01 Mart 2021 Pazartesi
Vasiyet hazırlasa ne olacak?
DEVAMI
24 Şubat 2021 Çarşamba
Filtreli mi filtresiz mi?
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23 Şubat 2021 Salı
Zeki Müren öldü ama bu tiplerden yine de kurtulamadı
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22 Şubat 2021 Pazartesi
Yeni moda aşkını göklere yazdırmak
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19 Şubat 2021 Cuma
Aleyna’dan saçmalar devam ediyor
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