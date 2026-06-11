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Prenses Sophia, Sabancı'yla buluştu

İş ve sanat ziyaretleri kapsamında Romanya’dan İstanbul’a gelen Prenses Sophia Wolkonsky, Türk iş dünyasının öncü isimlerinden Demet Sabancı Çetindoğan ile buluştu.

Giriş: 11 Haziran 2026 Perşembe 10:11 Güncelleme: 11 Haziran 2026 Perşembe 10:11
Prenses Sophia, Sabancı'yla buluştu

Tarihî mirası modern teknoloji ve sanatla harmanlayan girişimleriyle tanınan dünyaca ünlü Castillia markasının kurucusu Prenses Sophia Wolkonsky, iş ve sanat ziyaretleri kapsamında geldiği İstanbul’da, Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Demet Sabancı Çetindoğan ile buluştu. TABA-AmCham Ankara Başkanı Nuray Karalar eşliğinde, Çetindoğan’ın Anadolu Hisarı’ndaki büyüleyici yalısında gerçekleşen bu seçkin buluşmada, küresel network bağları ve kültürel iş birlikleri masaya yatırıldı. Kültürel mirası sadece geçmişin bir anısı değil, yaşayan bir enerji olarak modern dünyayla buluşturan girişimci ve akademisyen Prenses Sophia Wolkonsky, bir dizi özel temas ve iş ziyareti gerçekleştirmek üzere Romanya’dan İstanbul’a geldi. Sanat, teknoloji ve gayrimenkulü harmanladığı küresel markası Castillia ile uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Prenses Wolkonsky, İstanbul’daki durağında Türk cemiyet ve iş hayatının en vizyoner liderlerinden Demsa Group ve Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın konuğuydu. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Ankara Şubesi Başkanı Nuray Karalar’ın da eşlik ettiği bu anlamlı buluşma, Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde Anadolu Hisarı’nda, Boğaz’ın eşsiz manzarasında gerçekleşti. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette konukseverliği için Demet Sabancı Çetindoğan’a teşekkürlerini ileten Prenses Sophia Wolkonsky, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici turkuaz rengine ve tarihî dokusuna olan hayranlığını gizleyemedi. İş hayatında ikili ilişkilerin ve küresel network ağlarının öneminin vurgulandığı buluşmada, Türkiye ile Avrupa arasında geliştirilebilecek olası kültürel ve sanatsal projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Romanya Demet Sabancı Çetindoğan Prenses Sophia Wolkonsky

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