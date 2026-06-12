Toplum Gönüllüleri iyilik için bir arada...

“Her Alışveriş Bir Umut” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, Shangri-La Bosphorus İstanbul’da ziyaretçilerini ağırladı. TOG Bazar, her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş deneyiminin ötesine geçerek; dayanışmayı, paylaşımı ve toplumsal faydayı odağına alan ilham verici bir atmosfer sundu. TOG Bazar, yıllardır farklı kesimleri ortak bir amaç etrafında buluşturan özel bir dayanışma platformu

olarak öne çıkıyor. TOG tarafından, TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle hayata geçirilen

etkinlik; Türkiye’nin 81 ilinde sosyal fayda odaklı çalışmalar yürüten Toplum Gönüllüsü gençlere

destek sağlıyor ve onların geleceğe değer katan projelerini görünür kılıyor. Etkinlikten elde edilen

gelir ise gençlerin eğitimlerine ve gönüllülük çalışmalarına kaynak oluşturuyor. Bugüne kadar 1000’den fazla markanın destek verdiği TOG Bazar, 20.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak gençlerin hayata geçirdiği sosyal fayda projelerine katkı sundu. Bu yıl da moda, güzellik, yaşam, tasarım, gastronomi ve farklı kategorilerden birçok marka TOG Bazar’da bir araya geldi.

Hakan YAĞCI