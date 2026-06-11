Fethiye’de kutlama...

Erol Gönül, yeni yaşına Fethiye’de ‘merhaba’ dedi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Miramare Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gönül, yeni yaşını eşi Neşe Gönül ve dostlarının hazırladığı sürprizle kutladı. Gül-Süleyman Özyer çiftinin ev sahipliği yaptığı parti, Fethiye’de bulunan Xo Cape Otel’de gerçekleşti. Erol Bey ve eşi Neşe Hanım, dostlarının muhteşem ev sahipliğinde unutulmaz bir doğum günü geçirdi. Akşam gerçekleşen partide, Erol Bey pastasının mumlarını üflerken dilek diledi. Alkışlar eşliğinde pastasını kesen Gönül, bu özel akşam için herkese teşekkür etti.