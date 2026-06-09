Sergiye ilham oldu

Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray Lisesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pilav Günü etkinliğinin çerçevesinde “Ressam ve Şair Tevfik Fikret” sergisi, 7 Haziran 2026 Pazar günü Galatasaray Müzesi’nde kapılarını açtı. Tevfik Fikret’in sanatçı kimliğini farklı yönleriyle ele alan sergi, Galatasaray camiası ile edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda ziyaretçiyi bir araya getirdi. Küratörlüğünü Cenk Tıkız’ın üstlendiği serginin yaratıcı yönetmenliği ise Tunç Bilge tarafından gerçekleştirildi. Sergi açılışı, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından yapıldı. Yakın tarihte Reha Bilge imzasıyla okurların beğenisine sunulan “Ressam ve Şair Tevfik Fikret” kitabı da serginin hayata geçirilmesine ilham kaynağı oldu. Tevfik Fikret’in yalnızca şair kimliği değil; ressamlığı, Galatasaray Sultanisi Müdürlüğü esnasından okulun ve Galatasaray Spor Kulübü’nün gelişmesinde oynadığı önemli rolü de ele alan çalışma, serginin kavramsal çerçevesinin oluşmasında etken oldu. Sergide, Tevfik Fikret’in dünyasını ve sanat anlayışını yansıtan eserler ile zengin görsel materyaller ziyaretçilere sunuluyor. Seçki, sanatçının çok yönlü kişiliğini farklı perspektiflerle yeniden değerlendirme imkânı sağlıyor. Yoğun ilgi gören açılışta ziyaretçiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. “Ressam ve Şair Tevfik Fikret” sergisi, yaz boyunca Galatasaray Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.