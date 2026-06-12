Yıldırım'ın süper 'Yaz'ı'

Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım için inşa edilen ve kızı Yaz’ın adının verildiği ‘Queen Yaz’ adlı 50.2 metrelik süper yat suya indirildi. İç ve dış tasarımını Red Yacht Desing, mimari ve mühendisliğini Milimetriq’in üstlendiği yatın proje yönetimi More Marine tarafından gerçekleştirildi. ‘Haberdenizde.com’da yer alan habere göre, donatım çalışmaları devam eden yat kısa süre sonra tamamlanıp Yıldırım ailesine teslim edilecek. asarımcı firmanın genel müdürü Fatih Sürekli tarafından “Sağlam, estetik ve sofistike zarafetin mükemmel bir karışımı” sözleriyle tanımlanan Queen Yaz, aile odaklı yaşam tarzını karşılamak için özel olarak tasarlandı. Her ikisi de açık havada dinlenmeye veya sosyalleşmeye olanak tanıyan geniş bir pruva salonu ile birlikte kıç taraftaki salonuyla dikkat çeken süper yatın dış profili, Fenerbahçe Kulübü’nün renklerinden laciverte boyandı.