Futy Art Gallery, heykel sanatçısı Damla Güdemez’in yeni kişisel sergisi Yansımalar’ı 11–29 Haziran 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor. Yansımalar, görünen ile hissedilen arasındaki ince sınırda dolaşan bir karşılaşma sunuyor. Yansıma kavramını yalnızca bir yüzeyde beliren görüntü olarak değil, insanın kendi iç dünyasına açılan bir kapı olarak ele alan sergi; izleyiciyi durmaya, fark etmeye ve kendi yansımalarıyla yüzleşmeye davet ediyor. Damla Güdemez’in bronz, metal, cam ve vitray malzemelerle ürettiği eserler, ışıkla kurdukları ilişki sayesinde sürekli değişen bir deneyim alanı yaratıyor. Renkli cam yüzeylerde çoğalan bronz formlar, ışığın yönüne ve izleyicinin konumuna göre farklı anlamlar kazanırken, her eser kişisel bir deneyime dönüşüyor. Sanatçının eserlerinde yansıma, yalnızca optik bir olgu değil; hafıza, duygu ve deneyim katmanlarını görünür kılan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Her yüzey, dış dünyaya olduğu kadar insanın iç dünyasına da açılan yeni bir bakış öneriyor. İstanbul, Ayvalık ve Assos arasında üretimini sürdüren Damla Güdemez, uzun yıllar boyunca heykel sanatçısı Yunus Tonkuş ile çalışmış ve eğitim almıştır. 2023 yılında Art212’de gerçekleşen ilk kişisel sergisinin ardından yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi ve sanat fuarına katılan sanatçının eserleri son olarak Londra’daki Saatchi Gallery’de izleyiciyle buluşmuştur. Bronz, metal, cam ve vitray ile çalışan Güdemez, üretimlerinde doğadan ve özellikle zeytin ağacının taşıdığı güç, direnç ve süreklilik fikrinden beslenmektedir. Yaşamda hiçbir şeyin yok olmadığı, yalnızca başka biçimlere dönüştüğü düşüncesi sanatçının çalışmalarının temel çıkış noktalarından biridir. Yansımalar, bakmanın ötesine geçerek hissetmeye alan açan sessiz bir davet niteliğinde. İzleyiciyi kendi iç dünyasıyla yeniden karşılaşmaya çağıran sergi, her adımda değişen anlamlarıyla kişisel bir keşif yolculuğu sunuyor. Sergi kapsamında elde edilecek gelirin bir kısmı, maddi imkânları kısıtlı başarılı öğrencilere karşılıksız eğitim bursları sağlayan ve kültür, sanat ile doğa duyarlılığını artırmayı amaçlayan ASKEV Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı’na bağışlanacaktır.