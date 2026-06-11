"Yaz, 26 ve Göbeğim"

Instagram hesabından Paris tatiline ait kareleri yayınlayan Nazlı Sabancı, belirginleşen karnıyla dikkat çekti. Paylaşımına "paris, summer '26 & my bump" (Paris, '26 yazı ve göbeğim) notunu düşen Sabancı'nın neşeli ve formda hali gözlerden kaçmadı. Paris sokaklarında yürürken poz veren Sabancı, sade ve ten rengi bir elbise kombiniyle şıklığını konuşturdu. Sabancı, elleriyle karnını tutarak muhteşem bir saray bahçesinde de poz verdi. Gönderi kısa sürede on binlerce beğeni alırken; Şebnem Çapa ve Ceylan Çapa gibi ünlü isimler "Çok güzelsiniz" yorumlarıyla destek verdi. Kısa sürede 30 bine yakın beğeni alan bu hamilelik paylaşımları, sosyal medyada "Yılın en tarz hamilesi" yorumlarını da beraberinde getirdi.