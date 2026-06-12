Eski eşten tam destek

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tansa Mermerci, 2025 yılında 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu'ndan tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Mehmet Pars ve Sinan San adında iki oğulları bulunan eski eşler, geçtiğimiz gün bir araya geldi. Tansa Mermerci'nin kurduğu SPOT Project'in 15. yıl kutlamasında görüşen ikili, oğullarının da olduğu partide eğlendi. Tansa Mermerci'nin kültür ve sanat dünyasını yakından takip etmek isteyen sanatseverler için kurduğu bağımsız bir platform olan Spot Project'in 15. yıl mutluluğunu annesi Ender Mermerci ve Füsun Eczacıbaşı da paylaştı.

Aybala YILDIZ