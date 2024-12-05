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"Winter Tale" sergisi...

Küratörlüğünü Renk Erbil'in üstlendiği, 'Resmin Şairi' Devrim Erbil ile farklı disiplinlerden sanatçıların özgün eserleri "Winter Tale" başlıklı sergiyle sanatseverlerin karşısında.

Giriş: 05 Aralık 2024 Perşembe
"Winter Tale" sergisi...

İstanbul'da, tasarım ve sanat odaklı konseptiyle benzersiz bir atmosfer sunan The Stay Boulevard Nişantaşı, Renko London iş birliği ile "Winter Tale" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörülüğünü Renk Erbil'in üstlendiği, kışın büyüsünü farklı disiplinlerden sanatçıların gözünden yansıtan eserlerin yer aldığı sergi renkli bir davetle açıldı. "Winter Tale" sergisinin açılışı iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Davete, Barış Erbil, Beyhan Bağış, Murat Evgin, Keremcem, İdil Lüleci, Volkan Cal, Mahmut Ünlü, Nur Gültekin, Özlem-Murat Güsar, Dilhan Aras, Aylin Akçay ve Berke Özer katıldı. Davetliler sergideki eserleri tek tek inceleyerek hem Devrim Erbil ile hem sanatçılarla bir araya gelerek sohbet ettiler. Kış gündönümünün sembolize ettiği yeniden doğuş, yenilenme ve umut temalarından ilham alan sergide, Türk sanatının önde gelen isimlerinin eserleri sergileniyor. Sergide, "Resmin Şairi" Devrim Erbil'in eserlerinin yanı sıra Renk Erbil, Bahri Genç, Sadık Altınok, Beste Alperat, İnci Tezel, Mine Zabcı, Süleyman Saim Tekcan, Eda Tekcan, Ece Clarke ve Ali Rıza Akdolu'nun eserleri yer alıyor. "Winter Tale", ziyaretçilerini büyülü bir dünyaya davet ederek, kışın soğuk ve karanlık yüzünün yanı sıra, içinde barındırdığı umudu ve yeniden doğuşu vurguluyor. Sergide, resim, heykel, enstalasyon ve karma tekniklerle üretilen 31 eser yer alıyor.

Devrim Erbil

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