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Bodrum'da zarafet ve lezzetin buluşması

Lüks mücevher tasarımının benzersiz ismi ve yaratıcı vizyonuyla tanınan Begüm Khan, dünyaca ünlü Caviar Kaspia ile sınırları aşan bir iş birliğine imza attı.

Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
Bodrum'da zarafet ve lezzetin buluşması

Begüm Khan ve Caviar Kaspia, Bodrum’un sofistike yaşam tarzını yansıtarak, sanatı ve gastronomiyi büyüleyici bir koleksiyonla bir araya getirdi. Her bir tasarımıyla estetik anlayışının sınırlarını zorlayan Begüm Khan, iş birliklerine bir yenisini ekleyerek, dekoru ile herkesi büyüleyen ve Havyar Sanatı'nı dünya çapında tanıtan ünlü Caviar Kaspia ile güçlerini birleştiriyor. Bu iş birliği, Türk mücevherat sanatının nadide işçiliğini sadece sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Caviar Kaspi'nın kültürel çeşitliliği ve ustalık mükemmelliğini kutlama misyonunu da güçlendiriyor. Begüm Khan tarafından tasarlanan bu lüks kapsül koleksiyon, zengin mirasın estetiği ve sofistike yaşam tarzını benimseyenler için etkileyici bir vitrin oluşturuyor. Bodrum Maxx Royal’de açılan ikonik Caviar Kaspia Restaurant’ta gerçekleşen bu özel davet, Begüm Khan kurucusu Begüm Kıroğlu ile Caviar Kaspia sahibi Ramon Mac Crohon ev sahipliğinde gerçekleşti. Davet, Melissa Faber-Castell, Melisa Tapan Sabancı, Mert Ayaydın gibi tanınmış ünlü ve cemiyet hayatından konukları bir araya getirdi.

Begüm Khan Caviar Kaspia

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