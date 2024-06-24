Magazin Hattı

Lüks mücevher markası Bodrum'da...

Ünlü mücevher markası Begüm Khan, Bodrum Maxx Royal'de yeni açtığı mağazasını eşsiz bir açılış daveti ile kutladı.

Giriş: 24 Haziran 2024 Pazartesi
Lüks mücevher markası Bodrum'da...

Begüm Khan Bodrum Maxx Royal’de konumlanan yeni mağazasını, Serdar Gülgün'ün zarif dokunuşlarıyla tasarlayarak, prestijli Jim Thompson markasından gelen nadide duvar kağıtlarıyla hayata geçirdi. Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine, Pervin Ersoy, Meral Yazıcı, Mehtap Özdoğan, Sera Verhoest İrvül, Serap Erdem, Sibel – Sena – Selin Özeflatun, Şentürk Fahralı, Banuhan Akçal, Nuray Fenercioğlu, Asim Abaka, Erben Öztürk, Aysel Akçay, Başak ve Ekin Karaevli gibi ünlü ve cemiyet hayatından isimler katılım gösterdi. Misafirler, Deep Sea koleksiyonuna eklenen yepyeni Octopus kolye ile küpe üyelerini, ilk kez yakından görme fırsatını buldu.




Begüm Khan

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