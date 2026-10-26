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43'üncü yaşını kutladı

Aslı Sipahi, 43'üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.

Giriş: 26 Ekim 2026, Pazartesi 09:16
43'üncü yaşını kutladı
43'üncü yaşını kutladı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Sipahi, 43’üncü yaşını dostlarıyla birlikte Papermoon’da düzenlenen keyifli bir davetle kutladı. Harika Güral, Beliz Gündoğdu, Burcu Sedef, Dilek Dilber, Işıl Donat ve Hande Demir’in de aralarında bulunduğu yakın dostlarının katıldığı kutlama, samimi ve neşeli anlara sahne oldu. Gecenin en dikkat çekici sürprizi ise korku filmi karakteri Chucky temalı doğum günü pastasıydı! Klasik pasta tercihlerinin dışına çıkarak sıra dışı bir seçim yapan Aslı Sipahi, eğlenceli tarzıyla kutlamasına farklı bir hava kattı. Dostlarıyla birlikte yeni yaşını karşılayan Sipahi’nin Chucky’li pastası, gecenin en çok konuşulan ve hafızalarda kalan detayı oldu.

aslı sipahi
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