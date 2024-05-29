Nayman'dan Resort 24 koleksiyonu...

Ace Nayman, Resort 24 Koleksiyonunu The Ritz-Carlton İstanbul’un terasındaki The Roof’ta eğlenceli bir Sunset Party ile davetlileriyle buluşturdu. Çekimlerinin Malibu’da yapıldığı, beachwear ve swimwear parçalarından oluşan ve Soft-Morphe koleksiyonunun devamı olan koleksiyon, kreatif direktör Ece Nayman’ın yarattığı renkli ve eğlenceli dünyasının bir yansıması niteliğinde. Nobu İstanbul’un lezzetli ikramlarıyla ve Jamie S’in hareketli müzikleriyle keyifli vakit geçiren misafirlerin arasında Aslışah Demirağ gibi isimler vardı. Ace Nayman Sunset Party, markanın kendine özgün tasarım dilini İstanbul’un en güzel manzaralarından biriyle buluşturarak yaza merhaba dedi.