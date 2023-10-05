Bodrum'da sanat buluşmaları...

Günyüzü Art Project 2023 seçkileri 29 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında Timur Canpolat, Turgay Sarı ve Özgür Özcan’ın kişisel sergileriyle karşınızda!

Yaz boyu ses getiren sergileri ile sanatın Bodrum'da takip edilmesine öncülük eden Merqezart Alternatif Sanat mekanında sanat günleri yoğun katılımı ile sonbahar-kış aylarında da devam ediyor. Üç sanatçının kişisel sergileri, mekanın üç salonunda eşzamanlı olarak sanat severlerin beğenisine sunuldu. Günyüzü sanatçıya destek projesi, okullu ya da alaylı, henüz geniş kitlelere ulaşmamış, tutkuyla üretmeye devam eden sanatçıların görünürlüğünü arttırmayı hedeflerken, ilki 2023 yılı planlamasına dahil olarak başlayan proje her yıl düzenli olarak tekrarlanacak. Bu çok özel sergi 24 Ekim'e kadar Bodrum Marina Yacht Club, Merqezart'ta görülebilecek.