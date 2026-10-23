Kıray'a yeni görev...

Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen yeni görev dağılımı kapsamında, A Millî Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilen Tahir Ediz Kıray’ın yeni sorumluluğu, yakın dostları arasında da sevinçle karşılandı. Bu anlamlı gelişmenin ardından Ömer Karabacak, Ziya Gündoğdu, Bora Pehlivanlar, Kemal Tepret ve Başar Hacısüleymanoğlu, dün akşam düzenlenen yemekte bir araya gelerek Tahir Ediz Kıray’ın yeni görevini kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada dostluk ve başarı mutluluğu paylaşılırken, davetliler keyifli bir akşam geçirdi.