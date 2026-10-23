Hanımları buluşturan davet

Koray GYO İstanbul İstanbul projesinde Hande Kazanova ile Astroloji Sohbeti Koray GYO Talks kapsamında düzenlenen buluşmaların yenisi, astrolog Hande Kazanova’nın katılımıyla İstanbul İstanbul Evlerinin örnek dairesinde gerçekleşti. Koray Group Yönetim Kurulu üyesi Yonca Kartal ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Hande Kazanova; astrolojinin hayatımıza yansımalarını, burçların karakterler üzerindeki etkilerini ve önümüzdeki dönemin gökyüzü hareketlerini katılımcılarla paylaştı. Keyifli ve samimi bir sohbet atmosferinde gerçekleşen buluşmada konuklar, merak ettikleri soruları Hande Kazanova’ya yöneltme fırsatı buldu. Alegra Levi'nin davetiyle düzenlenen etkinliğe, Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Begüm Kütük, Bahar Çarmıklı, Hülya Şendir, Arzu Özal, Serap Sarı, Tuğçe Peksayar, Sinem Yıldırım ve Zeynep Hasman katıldı.