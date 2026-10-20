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Mursaloğlu'nun eserleri sergileniyor...

Türk hazır giyim endüstrisinin markası, aramızdan ayrılışının birinci yılında sanatçı Devran Mursaloğlu'nun farklı dönemlerinden eserleri bir araya getiren özel bir seçkiye ev sahipliği yaptı.

Giriş: 20 Ekim 2026, Salı 10:56
Mursaloğlu'nun eserleri sergileniyor...
Mursaloğlu'nun eserleri sergileniyor...

Moda, mimari ve çağdaş sanatın aynı mekânda bir araya geldiği bu buluşmada, Roman Abdi İpekçi mağazası farklı yaratıcı disiplinlerin birbirleriyle ilişki kurduğu yaşayan bir mekâna dönüşüyor. Devran Mursaloğlu’nun eserlerinin Roman’da sergilenmesi, sanatçı ile kardeşi Suzan Toplusoy arasında yıllar boyunca süren yaratıcı diyaloğun da bir ifadesi. Biri sanatçı, diğeri tasarımcı olarak kendi özgün yaklaşımlarını geliştiren iki kardeşin estetik bakışları her zaman birbirini besledi. Devran’ın malzeme, form, tekrar ve dönüşüm üzerinden geliştirdiği sanat dili ile Suzan’ın moda ve tasarıma yaklaşımı, farklı disiplinlerde ortak bir estetik duyarlılığı paylaştı. Devran’ın sanatı, bakış açısı ve üretimi, Suzan için bugün de bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Aramızdan ayrılışının birinci yılında eserlerinin Roman’da bir araya gelmesi, sanatçıyı anmanın yanı sıra iki kardeş arasında kurulan bu yaratıcı bağın devamlılığını da taşıyor.

Mursaloğlu’nun eserleri sergileniyor...
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