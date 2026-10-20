Nefesoğlu Venedik'te!

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve cemiyet hayatındaki aktif çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren iş insanı Sinem Nefesoğlu, rotasını İtalya’nın tarihi ve turistik şehri Venedik’e çevirdi. Başkanlığını üstlendiği Bizim Çocuklarımız Derneği bünyesinde çocukların geleceğine dokunan önemli projelere imza atan ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Nefesoğlu’nun Venedik ziyareti merak uyandırdı. Nefesoğlu'nun bu seyahati, sosyal çevrelerde yakından takip ediliyor.