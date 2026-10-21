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Süt Fabrikası hayata geçti

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Danone Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği Süt Fabrikası aktivitesini sosyal medyadan tanıttı

Giriş: 21 Ekim 2026, Çarşamba 17:15
Süt Fabrikası hayata geçti
Süt Fabrikası hayata geçti

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, marka olarak yeni bir işbirliğine imza attı. Sosyal medyadan açıklama yapan Timur, ''KidZania’da bulunan amaç ortakları, çocuklara ilham veren, mesleklere doğru referans olan ve teorik bilgiyi gerçek hayat bilgisi ile buluşturmamıza destek olan paydaşlarımız. Danone Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu yeni deneyim alanında çocuklar Gıda Mühendisi oluyor, sütün tüm üretim sürecinden sütün sofralarımıza ulaşma serüvenini deneyimliyor; iletişim, sorumluluk alma, sabır gibi yaşam becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüven kazanıyorlar. Amacımıza ortak olan Danone Türkiye’ye ve projeyi hayata geçiren ekibime teşekkür ederim'' dedi. Çocuklarla muhteşem bir etkinliğe imza atan Ebru Timur, sosyal medyadan fotoğraflarını da paylaştı.

KidZania İstanbul CEOsu Ebru Timur
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