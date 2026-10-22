Kültür ve sanata anlamlı destek

İtalya’nın köklü opera geleneği, İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de düzenlenecek özel bir konserle İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. İtalya’da eğitim alan ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti’nin son öğrencisi olarak tanınan Deniz Leone, Pavarotti ile hayatının son iki yılında birlikte çalışarak edindiği sanatsal birikimi ve İtalyan opera geleneğiyle kurduğu derin bağı, bu özel gecede İstanbullu sanatseverlerle paylaşacak. Fatro&Güneşli İlaç’ten Opera Sanatına Destek Fatro&Güneşli İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Burçak Emre Zorlu, şirketin desteğiyle 9 Aralık 2026’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Deniz Leone konseriyle sanatseverleri özel bir gecede buluşturacak. Gerçekleştirilecek bu seçkin konser, İtalyan opera kültürünün eşsiz mirasını İstanbul’un kalbinde yaşatırken, sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Bu özel gece, yalnızca önemli bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel diyaloğun güçlendirilmesine ve iki ülkenin ortak sanat mirası etrafında buluşmasına katkı sağlayacak.