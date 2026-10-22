Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

Kültür ve sanata anlamlı destek

İtalya'nın köklü opera geleneği, İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı iş birliğiyle ilk kez Türkiye'de düzenlenecek özel bir konserle İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Giriş: 22 Ekim 2026, Perşembe 14:03
Kültür ve sanata anlamlı destek
Kültür ve sanata anlamlı destek

İtalya’nın köklü opera geleneği, İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de düzenlenecek özel bir konserle İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. İtalya’da eğitim alan ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti’nin son öğrencisi olarak tanınan Deniz Leone, Pavarotti ile hayatının son iki yılında birlikte çalışarak edindiği sanatsal birikimi ve İtalyan opera geleneğiyle kurduğu derin bağı, bu özel gecede İstanbullu sanatseverlerle paylaşacak. Fatro&Güneşli İlaç’ten Opera Sanatına Destek Fatro&Güneşli İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Burçak Emre Zorlu, şirketin desteğiyle 9 Aralık 2026’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Deniz Leone konseriyle sanatseverleri özel bir gecede buluşturacak. Gerçekleştirilecek bu seçkin konser, İtalyan opera kültürünün eşsiz mirasını İstanbul’un kalbinde yaşatırken, sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Bu özel gece, yalnızca önemli bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel diyaloğun güçlendirilmesine ve iki ülkenin ortak sanat mirası etrafında buluşmasına katkı sağlayacak.

Kültür ve sanata anlamlı destek
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Süt Fabrikası hayata geçti
Magazin Hattı

Süt Fabrikası hayata geçti

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Danone Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği Süt Fabrikası aktivitesini sosyal medyadan tanıttı
Özel davet...
Magazin Hattı

Özel davet...

Opus Autumnale- A Culinary Performance in Ten Acts" özel daveti gastronomi ve klasik müziği buluşturan özgün bir deneyime imza attı.
Nefesoğlu Venedik’te!
Magazin Hattı

Nefesoğlu Venedik’te!

Bizim Çocuklarımız Derneği Başkanı, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve tanınmış iş insanı Sinem Nefesoğlu, Venedik’e gitti.
Mursaloğlu’nun eserleri sergileniyor...
Magazin Hattı

Mursaloğlu’nun eserleri sergileniyor...

Türk hazır giyim endüstrisinin markası, aramızdan ayrılışının birinci yılında sanatçı Devran Mursaloğlu’nun farklı dönemlerinden eserleri bir araya getiren özel bir seçkiye ev sahipliği yaptı.
Harikalar Diyarı'nda alışveriş festivali
Magazin Hattı

Harikalar Diyarı'nda alışveriş festivali

Aslı Özdemir’in düzenlediği Brandsandmore alışveriş festivali, Arabica Coffee House ve 360 Glow Beauty Güzellik Merkezi’nin katkılarıyla Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti.
NEYAD’dan gençlerin geleceğine umut veren buluşma
Magazin Hattı

NEYAD’dan gençlerin geleceğine umut veren buluşma

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), yeni eğitim-öğretim sezonunun ilk buluşmasını Flora by Develi’de düzenlenen özel bir yemek davetiyle gerçekleştirdi.
Türkiye'de ilk lansman...
Magazin Hattı

Türkiye'de ilk lansman...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri lansman davetinde bir araya geldi.
Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...
Magazin Hattı

Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...

Türk modasının uluslararası gururu Atıl Kutoğlu, moda dünyasının merkezlerinden Viyana’da açtığı yeni mağazasıyla başarısını taçlandırmaya devam ediyor.
Sander’e gurur plaketi...
Magazin Hattı

Sander’e gurur plaketi...

Özge Sander, üniversiteden mezun oluşunun 20. yıl dönümünde düzenlenen özel törenle anı plaketini teslim aldı.
Pırlanta koleksiyonuna özel davet
Magazin Hattı

Pırlanta koleksiyonuna özel davet

Modern tasarımlarıyla mücevher dünyasına ilham veren So CHIC, Laboratuvar Pırlantası koleksiyonunu Galataport mağazasında düzenlediği özel davetle tanıttı.
Bebek'te işe kısa bir mola
Magazin Hattı

Bebek'te işe kısa bir mola

Ünlü mimar Merve Mermer, işe kısa bir mola vererek soluğu Bebek'te aldı
“Sonbahara Merhaba”
Magazin Hattı

“Sonbahara Merhaba”

Türkerler Holding ev sahipliğinde düzenlenen “Sonbahara Merhaba” buluşması; keyifli sohbetleriyle, şehrin dinamizmini bir araya getirdi.