Bodrum’da özel parti

Mezra Yalıkavak’ın kurucu ortaklarından Başkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve Sedef İyibar’ın düzenlediği davete Çaba Derneği, Çaba Dostları, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı Özlem Zehebi, Simay Kamer, Türkan Sabancı; iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları katıldı.7 Dönüm arazi üzerine kurulan Mezra Yalıkavak’ta davetlilere mekanın headchef’i Masterchef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri farklı bir yorumla özel tabaklarda sunuldu. Geceye ünlü dj Doğuş Çabakçor muhteşem müzik performası ile renk kattı.