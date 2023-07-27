Magazin Hattı

Teknede basketbol oynadı

'Hızlı ve Öfkeli' serisiyle ünlenen oyuncu Michelle Rodriguez, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde lüks teknede basketbol oynarken objektiflere yansıdı.

Giriş: 27 Temmuz 2023 Perşembe
Teknede basketbol oynadı

'Hızlı ve Öfkeli' film serisinde canlandırdığı 'Letty Ortiz' karakteriyle yıldızı parlayan ve şöhret basamaklarını tırmanan ABD'li oyuncu Michelle Rodriguez, dinlenmek için yat tatilini tercih etti. Bir grup arkadaşıyla birlikte Avrupa tatiline çıkan Michelle Rodriguez, kimi zaman lüks yatla denize açılıp su sporlarıyla vakit geçiriyor, kimi zaman da karaya çıkıp güneşleniyor ve küçük gezintilere çıkıyor. Yüzmenin yanı sıra teknede arkadaşlarıyla basketbolda oynayan Rodriguez, ilerleyen yaşına rağmen güçlü kasları ve formuyla dikkat çekti.

Michelle Rodriguez Basketbol Hızlı ve Öfkeli tatil tekne

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