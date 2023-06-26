Bodrum'da açılış

Begüm Khan’ın Bodrum butiği, Lucca Beach’te, bir davet ile açıldı. Begüm Kıroğlu ve Cem Mirap ev sahipliğinde gerçekleşen davete ünlü ve cemiyet hayatından; Serra Türker,Lara- Mina Türker, Ali Gürel, Selma Türkeş, Mehmet- Selin Dinçer, Ekin Kohen gibi isimler katılım gösterdi. Begüm Khan Bodrum butiğinde, markanın ikonik ve zamansız koleksiyonlarına ek olarak; merakla beklenen koleksiyonunun yeni üyeleri de davetliler ile tanıtıldı. Misafirler, Begüm Kıroğlu ve Lucca ekibinin kürasyonundan oluşan Misela, Mamut Limited gibi beğeniyle takip edilen isimleri de mağazada keşfetme şansını elde etti.