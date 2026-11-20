Kadın dayanışmasını, dostluğu ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen DSHE Kadın Platformu, D’SHE Connect adı altında düzenlediği ilk buluşmada iş ve cemiyet hayatından kadınları bir araya getirdi. SushiCo Bebek’te gerçekleşen davetin ev sahipliğini Şebnem Atay üstlenirken, davetliler samimi bir ortamda keyifli anlar yaşadılar. Kadınların birbirinden ilham alması, yeni dostluklar kurması, deneyimlerini paylaşması ve günlük hayatın yoğun temposuna keyifli bir mola vermesi amacıyla hayata geçirilen D’SHE Connect’in ilk buluşmasına Gül Gölge, Alegra Levi, Zeynep Hasman, Aslı cüreklibatur, Neslişah Yılmaz, Ebru Uygun, İlkay Toprak, Arzu Özal, Hülya Uyar ve Begüm Karamahmutoğlu da katıldı. Davet boyunca konuklar sohbet ederek keyifli vakit geçirirken, kadınların bir araya gelerek oluşturduğu güçlü bağların ve dayanışmanın önemi de ön plana çıktı. Yeni insanlarla tanışmak, farklı hikâyeler dinlemek ve ortak enerjide buluşmak, etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. D’SHE Connect, kadınların sosyalleşebil eceği, birbirine ilham verebileceği ve yeni dostlukların temellerini atabileceği buluşmalarla yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. İlk davet, bu yeni oluşumun keyifli başlangıçlarından biri oldu.

Ferit TUĞLUK