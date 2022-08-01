BİKAP’tan Alışveriş Şenliği...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), onlarca markayı Bodrumlularla bir araya getiriyor. BİKAP’ın kurucusu Bilge Kuru tarafından 17 Ağustos Çarşamba günü Yalıkavak Moon Beach Hotel’de gerçekleşecek olan alışveriş şenliği eğlence dolu geçecek. Bu yıl Moon Beach’te 4. kez gerçekleşecek olan BİKAP’a Erkan Ünal ev sahipliği yapacak. DG Robotik sponsorluğundaki etkinlik, çok sayıda girişimci markaya tanıtım imkanı sunuyor. BİKAP’a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Güzel Kurşun, Özlem Yıldız, Serkan Çağrı, Aslı Hünel gibi ünlü isimlerin yanı sıra influencerlar da katılarak destek olacak.