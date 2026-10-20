Harikalar Diyarı'nda alışveriş festivali

TOÇEV yararına Dünya Kız Çocukları Günü’nde gerçekleştirilen etkinlik, kız çocuklarının geleceğine destek olma hedefiyle anlam kazandı. Kız çocuklarının geleceğine uzanan bu dayanışmaya çok sayıda özgün girişimci markaların yanı sıra cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı.

Alışverişin yanı sıra ünlü isimler gün boyunca gerçekleştirilen söyleşilerle etkinliğe renk kattı. Festivalde günün ilgi çeken buluşmalarından biri de TAMEV Başkanı Nuray Marçak, Sevtap Çelik ve Sertaç Yalçın’ın bir araya gelmesi oldu. Harikalar diyarı temasıyla Gaok Event süslemeleriylede beğeni topladı. Festivale katılan ünlüler arasında; Aslı Gümüşel, Arzu Erdem, Arzu Özevin, Arzu Ermiş, Aslıhan Doğan Turan, Banu Zorlu, Aslı Hünel, Bayhan, Cevahir-Hüseyin Önder, Demet Şener, Dilek Azaphan, Ebru Uygun, Eda Güzelcik, Emel Yıldırım, Gülay Kamaz, Kadriye Olgar, Murat Aygen, Nefise Karatay, Nazan Cemcem, Nihan Büyükağaç, Özlem Yıldız, Sibel Vatandost, Neslihan Kozanoğlu, Wilma Elles gibi isimler vardı.

Onur AYDIN