NEYAD'dan gençlerin geleceğine umut veren buluşma

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), yeni eğitim-öğretim sezonunun ilk buluşmasını Flora by Develi’de düzenlenen özel bir yemek davetiyle gerçekleştirdi. İş dünyası, akademi ve cemiyet hayatından isimleri bir araya getiren gecenin sunuculuğunu Nazlı Tansalıç üstlendi. NEYAD’ın burs desteğinden yararlanan bir öğrencinin konuşmasıyla başlayan programda, Dernek Başkanı Nilgün Diptaş gençlerin eğitimine destek olmanın, onların geleceğine umut ve fırsat sunmak anlamına geldiğini vurguladı. Önceki dönem Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Sezgin’in de konuşma yaptığı gecede, derneğin çalışmalarına katkı sağlayan sponsorlara teşekkür edilerek plaketleri takdim edildi. Davete; Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, önceki dönem milletvekili Halide İncekara, Flora by Develi’nin sahibi Nuri Develi ve eşi Tuğba Develi, Prof. Dr. Gökalp Öner ve eşi Cansu Öner, Sevil Aygün, Elif Girgin, Duygu Öztaş, Arzu Özevin, Nazan Cemcem, Zeynep Turan, Çilem Korkut Ata, Mustafa Aktaş, Eda Erdoğan, Karin Şen, Kemal ve Nur Yamankaradeniz ile Ayşegül Tuncer katıldı. NEYAD Yönetim Kurulu üyeleri Emel Ersoy, Sidre Diptaş Bali, Didem Timurlenk, Gül Berktaş, Müleyke Karaosmanoğlu, Elif Bekhanoğlu, Hüsna Urlu, Tuğba Saydam, Özlem Erol, Bilge İncekara ve Melahat Şencan da gecede hazır bulundu. Gençlerin eğitim yolculuğuna destek olmayı sürdüren NEYAD, davete ev sahipliği yapan Flora by Develi’ye, sponsorlara ve katılımlarıyla geceye değer katan tüm konuklara teşekkür etti.