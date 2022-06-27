Bodrum'da Ajda rüzgarı!

Titanic Deluxe Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile yaza damgasını vurdu. Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Almanya, Amerika ve Türk cemiyet hayatından önemli isimler de katıldı. Demet Müftüoğlu Eşeli, Esra Oflaz Güvenkaya, Rıfat Yüzüak, Kimberly Marteau Emerson, Anette Weber, Ingrid Rose ve Nicole Weber konseri dinleyenler arasındaydı. Yoğun istek üzerine Titanic Deluxe Bodrum’da ikinci kez sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostüm giyen Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi gençliği ve güzelliği ile de büyüledi.