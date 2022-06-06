İş dünyası davette buluştu

Geçtiğimiz ay Türkiye’deki sekizinci yılını kutlayan KidZania İstanbul, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meral Kaneti Molinas’ın ev sahipliğinde düzenlenen davette bir araya geldi. Eren Noyan’ın, KidZania İstanbul’daki aktivitelerden aldığı ilhamla her birini lezzete dönüştürerek davetlilere ikram ettiği akşam yemeğinde Uluslararası Eğitim Danışmanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı ve Üyesi, açılış Konuşmacısı Prof. Dr. Ger Graus OBE de eğitim ve çocuk gelişimi ile ilgili bir konuşma yaptı.