Bodrum'da yeni mağaza!

Fulya Gündoğdu, pandeminin hafiflemesiyle herkesin rahat bir yaz mevsimi geçirecek olmasının heyecanını, ‘Joy of Life’ İlkbahar & Yaz 2022 koleksiyonunu da satışa sunduğu yeni mağazası Mandarin Oriental Bodrum’da paylaştı. Üçüncü mağazasını açan Gündoğdu, heyecanını "Ülkemizin dünyaya açılan kapılarından biri olan müthiş bir doğaya sahip Mandarin Oriental Bodrum’da açtığımız mağazayla yeni Fiolas tutkunlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bundan sonra yurtdışı çalışmalarımızı da hızlandırıp bir Türk markası olarak bayrağımızı tüm dünyada taşımayı hedefliyoruz." cümleleriyle paylaştı.