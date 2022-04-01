90’lar Modası'na podyumda

Modacı Zeynep Tosun ve Trendyol iş birliğinde ‘No Cool Kids in Fashion’ mottosuyla, çevre dostu ve sürdürülebilir materyallerle hayata geçirilen ‘Zeynep Tosun x Trendyol’ koleksiyonu özel bir davetle tanıtıldı. Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleştirilen tanıtımda aralarında Aslıhan Doğan Turan, Buse Terim'in de olduğu, moda ve sanat dünyasının ünlüleriyle sosyal medyanın popüler isimleri yer aldı. Koleksiyona ilişkin konuşan ünlü modacı Zeynep Tosun, "Dünyanın geleceğini düşünerek hareket etmemiz her zamankinden çok daha önem arz ediyor. Bu kadar büyük bir üretimi sürdürülebilir şekilde üretebilmek benim için ayrı bir meydan okuma oldu. Etiketinden paketlemesine, astarından yıkama şekline, kumaş özelliklerine, üretim sarfiyatına kadar tüm detayları son derece düşünülmüş ve içime sinen bir koleksiyon oldu" dedi.