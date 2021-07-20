Fenerbahçeliler Günü Bodrum' da kutlandı

Fenerbahçe Futbol Kulübünün kuruluşunun 114.'cü yıl dönümünde Dünya Fenerbahçeliler günü, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın'ın ev sahipliğinde Bodrum Marina Yatch Club' da kutlanıldı. Fenerbahçe Futbol Kulübü yöneticileri ve bir çok Fenerbahçe sevdalısı taraftarın katıldığı organizasyon Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yaptığı kısa konuşmayla başladı. Aras; '' Evet ben bir Fenerbahçeliyim ofisimdeki yangın söndürme tüpüm bile sarı lacivert ve Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum sizlerinde gurur duyduğunuza eminim. Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak. '' Dedi. Coşkulu geçen organizasyona Simla-Hüsamettin Beyazıt , eski futbolcu Mustafa Doğan ve eşi Meryem Doğan, Şenkar, Can Öztüzün, Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ömer Temelli, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Alptekin Polat ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Cumhur Güven Taşbaşı gibi isimler katıldı.

Hakan YAĞCI