Türk tasarımcıdan sürdürülebilir moda atağı

İngiltere’nin önde gelen yayınları arasında bulunan Manchester Evening News, sürdürülebilir modayı değerlendirdiği haberinde Türk moda tasarımcı Zeynep Kartal’a geniş bir şekilde yer verdi. 72.Cannes Film Festivali’nde sürdürülebilir temalı bir defile de düzenleyen Kartal, haberde sürdürülebilirlik kavramını her platformda destekleyen Emine Erdoğan’dan da bahsetti. Manchester Evening News’ta çıkan habere göre Zeynep Kartal ‘’Özellikle pandemi döneminde daha da önem kazanan ‘’Sıfır Atık’’ projesi ile çevre kirliliğinin etkilerini tersine çevirmeye öncülük eden Sayın Emine Erdoğan’ın çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. 2021 Sonbahar/ Kış Koleksiyonumda ise daha iyi bir dünya için sürdürülebilir modayı desteklemeyi sürdüreceğim.’’dedi. Küresel ölçekte yaşanan pandemi sürecinde Zeynep Kartal, İngiltere'deki Hastaneler için gönüllü maske üretimi yaparak, İngiliz basınında oldukça ses getirmişti. Uzun yıllardır sürdürülebilir kumaşlarla koleksiyonlarını hazırlayan İngiltere’de yaşayan Türk tasarımcı Zeynep Kartal, Lady Gaga, Kylie Minogue, Liz Hurley, Cheryl, Kylie Minogue, Paloma Faith, Pussycat Doll ve Ashley Simpson gibi ünlüleri giydiriyor.