Turks ve Caicos'ta 'Kylie' rüzgarı...

Kylie Jenner, Karayipler'deki deniz aşırı Britanya toprağı Turks ve Caicos Adaları'nda tatile çıktı. Tatilde, milyarder kozmetik girişimcisine, asistanı ve aynı zamanda arkadaşı olan Maguire eşlik ederken görüldü. Kız kıza tatilin tadını çıkaran ikili, plajda güneşlenip denize girerken objektiflere yansıdı. Bir ara Jenner, asistanına plajda kendi fotoğraflarını çektirdi. Jenner, aslında bu tatilde sadece asistanıyla birlikte değil. Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisinin bu hafta başında Instagram'da yaptığı paylaşımda, hem arkadaşlarını, hem de Travis Scott'tan olan iki çocuğu Stormi'yi ve Aire'ı da yanına aldığı görüldü. Jenner, özel jetiyle arkadaşlarını tatile götürdüğünü gösteren paylaşımına, "Kylie'nin yaz tatili!" notunu yazmıştı.