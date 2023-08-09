Beyonce'dan hayranlarına jest

7 yıl aradan sonra ilk solo turnesi 'Renaissance' ile peş peşe konser veren Beyonce, Washington konserinde daha önce benzerine rastlanmayan bir davranışta bulundu. Şiddetli sağanak uyarısı nedeniyle Beyonce'nin konseri yaklaşık iki saat ertelendi. Erteleme kararı, seyircileri metroların gece 12'de kapanması nedeniyle eve dönüş endişesi taşımalarına yol açtı. Beyonce, konserinin ertelenmesinde kendisinin bir hatası olmamasına rağmen hayranlarının eve metroyla rahat dönebilmeleri için büyük bir jestte bulundu. 41 yaşındaki Beyonce, metronun bir saat daha fazla çalışması için 100 bin dolar ödedi. Öte yandan konserden konsere koşan Beyonce, bu süreçte alıştığı ev konforunu sağlayabilmek için de özel taleplerde bulunuyor. Beyonce'un geçtiğimiz günlerde başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için her yere kendi klozetini yanında götürdüğü ortaya çıkmıştı.