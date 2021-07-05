Jet Set

Katy Perry ve Orlando Bloom'dan Bodrum’a özel poz!

Bondrum'daki tatillerine devam eden dünyaca ünlü çift Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'un eşsiz manzarasında poz verdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi
Katy Perry ve Orlando Bloom'dan Bodrum’a özel poz!

Yunanistan tatillerinin ardından Bodrum'a gelen şarkıcı Katy Perry ve aktör Orlando Bloom'un tatili sürüyor. Minik bebekleri Daisy Dove ile beraber sıcak havanın ve denizin tadını çıkartan çift, önceki gün objektif karşısına geçti. Konakladıkları otelin sonsuzluk havuzunda aşka gelen ikili, öpüşürken poz verdi. Romantik fotoğraflarını 126 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Perry, "Sonsuzluk ve ötesi..." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının gönderisi takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Perry ve Bloom, iki gün önce birkaç saatliğine İzmir’e gitmişti. Helikopter kiralayan çift, minik bebekleri Daisy Dove ile beraber Efes Antik Kenti'ni gezmişti. Perry ve Bloom, kendilerini tanıyan hayranları tarafından fotoğraflanmıştı.





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