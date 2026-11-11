K-Pop yıldızı İstanbul'a geliyor!

K-Pop sahnesinin özgün isimlerinden TAEMIN, Türkiye’deki ilk konserini 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirecek. Focus İstanbul ve White Entertainment iş birliğiyle düzenlenecek konser, sanatçının “LiMiNaL” dünya turnesinin İstanbul durağı olacak.

Dünyaca ünlü SHINee grubunun üyesi olarak tanınan TAEMIN, solo kariyerinde “MOVE”, “WANT”, “Criminal”, “Advice” ve “Guilty” gibi hit şarkılarıyla uluslararası başarı yakaladı. Kendine özgü vokali, çarpıcı koreografileri ve güçlü sahne performansıyla K-Pop dünyasının en dikkat çekici solo sanatçıları arasında yer alan TAEMIN, İstanbul’da ilk kez Türk hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da K-Pop Rüzgarı Devam Ediyor

Ağustos ayında İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen K-Pop Günleri’nde ATEEZ, MONSTA X, SUNMI ve KWON EUNBI’yi müzikseverlerle buluşturan Focus İstanbul, White Entertainment iş birliğiyle gerçekleşecek TAEMIN konseriyle K-Pop heyecanını sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası K-Pop yıldızlarını Türkiye’deki hayranlarıyla buluşturan etkinlikler, İstanbul’un müzik takvimine yeni bir buluşma daha ekliyor.

TAEMIN, İstanbul konseri öncesinde Türkiye’deki hayranları için paylaştığı video mesajında duygularını şu sözlerle paylaştı: “2026 dünya turnem ‘LiMiNaL’ kapsamında İstanbul’daki hayranlarımla buluşacağım için çok mutluyum. Hepinizi görmek, birlikte harika anılar biriktirmek ve muhteşem enerjinizi hissetmek için sabırsızlanıyorum.”

Gold, Platinum ve İki Tribün Kategorisi Tükendi

TAEMIN konserine gösterilen yoğun ilgiyle Gold ve Platinum paketlerinin yanı sıra 4. ve 5. kategori tribün biletleri de tükendi. Diğer kategorilerdeki bilet satışları Biletspace, iTicket ve Biletix üzerinden devam ediyor.