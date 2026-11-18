Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, Hindistan’ın Mumbai kentindeki Jio World Convention Centre’da düzenlenen prestijli The Earthshot Prize Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin en çok konuşulan detaylarından biri Galler Prensesi’nin kıyafet seçimi oldu. Prenses Kate, Hint tasarımcı Mahima Mahajan imzalı kırmızı bir Anarkali elbise giydi. El dokuması ipek georgette kumaştan tasarlanan elbise, geleneksel Banarasi altın işlemeleri, el nakışı ve zarif cam boncuk detaylarıyla büyük beğeni topladı. Prenses, bu göz alıcı görünümünü Kraliçe II. Elizabeth’e ait olan zümrüt ve pırlanta püsküllü kolye ve küpelerle tamamlayarak hem modern hem de köklü bir kraliyet zarafeti sergiledi. Çiftin bu seyahati, yalnızca çevre odaklı ödül töreniyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren önemli bir diplomatik ve kişisel anlam taşıyor. Prens William ve Kate Middleton, Hindistan’ı ilk kez 2016 yılı Nisan ayında, Bhutan krallığını da kapsayan resmi bir tur kapsamında ziyaret etmişti. O dönem Duke ve Duchess of Cambridge unvanlarını taşıyan çift, Mumbai’deki Oval Maidan'da sokak kriketi oynamış, Taj Mahal’in önünde Prenses Diana’nın efsanevi bankında poz vererek hafızalara kazınan karelere imza atmıştı. Aradan geçen 10 yılın ardından gerçekleşen bu ikinci resmi Hindistan ziyareti, çift için de ayrı bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Mumbai'deki iklim eylemleri, gençlik liderliği ve sürdürülebilirlik odaklı etkinliklerle başlayan program kapsamında ikili; Sachin Tendulkar ile sokak kriketi oynadı, Mumbai Metrosu'nu kullandı ve çevre dostu yenilikçi girişimleri yerinde inceledi. Mumbai'deki ihtişamlı Earthshot Ödül Töreni'nin ardından çiftin, ikili ilişkileri ve çevre projelerini görüşmek üzere Yeni Delhi'ye geçerek Hindistan Başbakanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.