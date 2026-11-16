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Çocuklar için kalpler birleşti...

Demi Moore'un kızlarıyla birlikte onur ödülü aldığı ve Katy Perry'den Paris Hilton'a kadar pek çok yıldızın katıldığı görkemli Baby2Baby Gala, Los Angeles'ta ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlendi.

Giriş: 16 Kasım 2026, Pazartesi 09:51
Çocuklar için kalpler birleşti...
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEU
PARIS HILTON 
JESSICA ALBA
DEMI MOORE
BARBARA PALVIN 
MIRANDA KERR
CARDI B
Çocuklar için kalpler birleşti...
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEU
PARIS HILTON 
JESSICA ALBA
DEMI MOORE
BARBARA PALVIN 
MIRANDA KERR
CARDI B

İhtiyaç sahibi çocuklara bebek bezi, kıyafet ve en temel yaşam malzemelerini ulaştırmak amacıyla düzenlenen geleneksel Baby2Baby Gala, dün akşam görkemli bir törenle Los Angeles’ta gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gece, unutulmaz anlara sahne oldu. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşandığı gecenin davetlileri arasında; Katy Perry ve sevgilisi Justin Trudeu, Barbara Palvin ve eşi Dylan Sprouse ile Paris Hilton gibi yıldız isimler yer aldı. Gecenin en anlamlı anı ise Giving Tree Ödülü’nün sahibini bulduğu an oldu. İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yıllardır kesintisiz bir şekilde verdiği büyük destekten ötürü bu yılki ödüle layık görülen Demi Moore, törene kızları Rumer, Scout ve Tallulah Willis ile birlikte katılarak aile tablosu oluşturdu. Sanat ve cemiyet dünyasını iyilik için bir araya getiren organizasyon, çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek adına yine büyük bir dayanışmaya imza attı.

Baby2Baby Los Angeles
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