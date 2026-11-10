Sanat ve sinema dünyası Los Angeles'ta...

Los Angeles County Sanat Müzesi’nin (LACMA) ikonik sokak lambaları enstalasyonunun (Urban Light) büyüleyici atmosferi önünde verilen pozların ardından konuklar, sanat, moda ve sinema dünyasını aynı çatı altında buluşturan özel gecede bir araya geldi. Müze yararına düzenlenen geleneksel "LACMA Art+Film Galası", bu yıl da Los Angeles’ta rüzgar gibi esti. Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halının ve unutulmaz anların damga vurduğu gece, yıldız geçidine sahne oldu. Aralarında Kylie Jenner, Nicole Kidman ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı davetliler, özgün stilleriyle objektiflere poz verdi. Leziz akşam yemeğinin ardından devam eden gecede müzik ve sahne performansları coşkuyu zirveye taşıdı. Sanat ve eğlence dünyasının buluşma noktasında sahne alan yıldız şarkıcı Rosé, sergilediği canlı performansla konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Müzenin film, sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen bu prestijli gece, sanat ve sinema camiasının en ikonik figürlerini bir kez daha aynı çatı altında buluşturmuş oldu.