Cadılar Bayramı kutlaması

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Cadı Bayramı (Halloween) kutlamaları için eşiyle birlikte objektif karşısına geçti. Sosyal medyada büyük ilgi gören kareler, ünlü çiftin korku dolu ve eğlenceli anlarını gözler önüne serdi. Kutlama gecesinde Dua Lipa, siyah dantel detaylı iddialı elbisesi, siyah kürk detayı ve gotik tarzı aksesuarlarıyla dikkat çekerken; eşi ise tercih ettiği palyaço maskesi ve beyaz kazağıyla gizemli bir imaj çizdi. Çiftin sokak ortasında kelepçeli ve eğlenceli pozlar verdiği anlar takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşılan fotoğraflar arasında Dua Lipa'nın uzun, tematik tırnaklarıyla bardağını tuttuğu anlar ve arkadaşlarıyla birlikte katıldıkları partiden eğlenceli kareler de yer aldı. Çiftin neşeli halleri, geceye damga vuran detaylar arasında gösterildi.