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Sidney'e moda yolculuğu...

İlk olarak Fransa'nın Biarritz kentinde sergilenen Cruise 2026/27 koleksiyonu, dünya turundaki ikinci durağı olan Avustralya'nın Sidney kentinde moda severlerle buluştu. Matthieu Blazy'nin kreatif direktörlüğündeki gösteri; Nicole Kidman, Margot Robbie ve Kylie Minogue gibi dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla unutulmaz bir moda şovuna dönüştü.

Giriş: 07 Kasım 2026, Cumartesi 10:12
Sidney'e moda yolculuğu...
MARGOT ROBBIE, NICOLE KIDMAN
MARGOT ROBBIE
KYLIE MONOGUE
NICOLE KIDMAN
NICOLE KIDMAN,MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
Sidney'e moda yolculuğu...
MARGOT ROBBIE, NICOLE KIDMAN
MARGOT ROBBIE
KYLIE MONOGUE
NICOLE KIDMAN
NICOLE KIDMAN,MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE

Fransa’nın simge sahil kenti Biarritz’de gerçekleşen büyüleyici prömiyerin ardından CHANEL Cruise 2026/27 koleksiyonu, ikinci durağı olan Avustralya’nın Sidney kentinde moda severlerle buluştu. Markanın kreatif direktörü Matthieu Blazy’nin imzasını taşıyan gösteri, hem tasarımlarıyla hem de ön sırada yer alan ünlü konuklarıyla moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sidney’in eşsiz atmosferinde düzenlenen podyum gösterisi, Avustralyalı dünya yıldızlarının gövde gösterisine sahne oldu. Dünya prömiyerinde başlayan stil yolculuğunu Sidney’e taşıyan defilede; Oscar ödüllü oyuncular Nicole Kidman ve Margot Robbie ile pop müziğin efsane ismi Kylie Minogue ön sıranın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Markanın yeni dönemdeki vizyonunu temsil eden Matthieu Blazy, Avustralya coğrafyasından ilham alan detayları CHANEL’in zamansız zarafetiyle harmanlayarak büyük beğeni topladı.

Margot Robbie Kylie Minogue Fransa Nicole Kidman
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