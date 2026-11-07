Sidney'e moda yolculuğu...

Fransa’nın simge sahil kenti Biarritz’de gerçekleşen büyüleyici prömiyerin ardından CHANEL Cruise 2026/27 koleksiyonu, ikinci durağı olan Avustralya’nın Sidney kentinde moda severlerle buluştu. Markanın kreatif direktörü Matthieu Blazy’nin imzasını taşıyan gösteri, hem tasarımlarıyla hem de ön sırada yer alan ünlü konuklarıyla moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sidney’in eşsiz atmosferinde düzenlenen podyum gösterisi, Avustralyalı dünya yıldızlarının gövde gösterisine sahne oldu. Dünya prömiyerinde başlayan stil yolculuğunu Sidney’e taşıyan defilede; Oscar ödüllü oyuncular Nicole Kidman ve Margot Robbie ile pop müziğin efsane ismi Kylie Minogue ön sıranın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Markanın yeni dönemdeki vizyonunu temsil eden Matthieu Blazy, Avustralya coğrafyasından ilham alan detayları CHANEL’in zamansız zarafetiyle harmanlayarak büyük beğeni topladı.